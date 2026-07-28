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WSJ: НАТО пытается восстановить внутренние цепочки поставок взрывчатых веществ

Страны НАТО запускают как минимум 24 новых проекта, чтобы вернуть производство взрывчатых веществ и порохов на свою территорию, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, масштабное возвращение производства вызвано дефицитом боеприпасов на фоне затяжных военных конфликтов. Конфликт на Украине выявил неспособность западных стран быстро наращивать выпуск артиллерийских снарядов и привел к резкому росту цен на тротил.

К тому же в США десятилетиями действовала «ошибочная» доктрина: Пентагон делал ставку на высокоточное цифровое оружие, сокращая производство простых боеприпасов.

В итоге в США, по данным WSJ, остался всего один действующий завод по производству пороха, который был построен во времена Второй мировой войны, а в Европе — лишь одно предприятие по выпуску тротила в Польше.

Еще одной проблемой стала уязвимость цепочек поставок с множеством узких мест.

Сырье и химикаты, например нитроцеллюлоза, страны НАТО преимущественно закупают в Азии, что создает «критические логистические тупики».

В итоге страны НАТО, согласно WSJ, решили, что им необходима совершенно иная цепочка поставок боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов, чтобы окончательно не потерять «суверенитет» над собственными боеприпасами.

Администрация Дональда Трампа предложила выделить около 50 млрд долларов на развитие внутренних источников критически важных минералов, химикатов и энергетических материалов. Также в США, в штате Арканзас, планируют построить три оборонных завода. А правительства стран — членов НАТО начали гарантировать производителям долгосрочные закупки для привлечения частных инвестиций.

Несмотря на эти усилия, восстановление «суверенитета» в сфере боеприпасов продвигается медленно, отмечает WSJ.

Главными барьерами остаются строгие экологические и юридические стандарты, которые, например, препятствуют налаживанию производства гексогена. Оборонные компании тратят годы на согласования с местными властями и суды с жителями, тогда как в условиях отсутствия жестких процедур новые заводы строятся значительно быстрее, говорится в статье.

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