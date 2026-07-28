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В Госдуме допустили ответный ракетный удар Ирана по Украине

У Ирана есть технический потенциал для нанесения баллистического удара по территории Украины в ответ на атаку иранского судна в Каспийском море. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, подчеркнув, что Тегеран не оставит без внимания действия Киева.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

У Ирана есть техническая возможность нанести ответный удар баллистическими ракетами по территории Украины после атаки Киева на иранский танкер в Каспийском море. Об этом «Газете. Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что Иран последовательно и жестко реагирует на любые враждебные выпады против страны, поэтому инцидент в Каспийском море точно не останется без реакции иранских властей.

«У них есть возможности ударить баллистическими ракетами. Мы с вами за последний год наблюдаем, как Иран на все выпады против него отвечает, на все действия, поэтому Иран точно не оставит это без внимания», — подчеркнул Чепа.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Исламская Республика якобы готовится запустить три баллистические ракеты по объектам на территории Украины в течение двух суток. На текущий момент официальных подтверждений этой информации со стороны иранского или украинского командования не поступало.

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