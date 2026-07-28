В Госдуме допустили ответный ракетный удар Ирана по Украине

Парламентарий подчеркнул, что Иран последовательно и жестко реагирует на любые враждебные выпады против страны, поэтому инцидент в Каспийском море точно не останется без реакции иранских властей.
«У них есть возможности ударить баллистическими ракетами. Мы с вами за последний год наблюдаем, как Иран на все выпады против него отвечает, на все действия, поэтому Иран точно не оставит это без внимания», — подчеркнул Чепа.
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что Исламская Республика якобы готовится запустить три баллистические ракеты по объектам на территории Украины в течение двух суток. На текущий момент официальных подтверждений этой информации со стороны иранского или украинского командования не поступало.