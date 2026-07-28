В Калининграде врачи временно поместили фрагменты черепа 6-летнего мальчика под кожу бёдер, чтобы спасти ему жизнь

В Детской областной больнице нейрохирурги провели редкую высокотехнологичную операцию 6-летнему мальчику, пострадавшему в тяжёлом ДТП. Об этом «Клопс» рассказали в минздраве Калининградской области во вторник, 28 июля.
Ребёнок попал в больницу с множественными повреждениями головного мозга и массивным отёком. Чтобы снизить внутричерепное давление, врачи провели двустороннюю трепанацию и удалили часть костей. Извлечённые фрагменты временно поместили под кожу в области бёдер, чтобы защитить от инфекции. Примерно через десять дней, когда мальчику стало лучше, их вернули на место и закрепили пластинами.
«Благодаря слаженной работе команды удалось не только стабилизировать состояние пациента, но и максимально сохранить анатомическую целостность черепа. Сейчас пациент продолжает лечение. Впереди — длительный и многоэтапный курс реабилитации. Однако главное уже сделано: операция дала ему шанс на жизнь и дальнейшее восстановление», — рассказал главный врач ДОБ Александр Маляров.
Калининградские врачи спасли жизнь ребёнка и его мамы, у которой во время беременности выявили рак. Все девять месяцев женщина находилась под наблюдением медиков. От химиотерапии на этом этапе решили отказаться.