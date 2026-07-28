В Калининграде врачи временно поместили фрагменты черепа 6-летнего мальчика под кожу бёдер, чтобы спасти ему жизнь

Ребёнок попал в больницу с множественными повреждениями головного мозга и массивным отёком. Чтобы снизить внутричерепное давление, врачи провели двустороннюю трепанацию и удалили часть костей. Извлечённые фрагменты временно поместили под кожу в области бёдер, чтобы защитить от инфекции. Примерно через десять дней, когда мальчику стало лучше, их вернули на место и закрепили пластинами.