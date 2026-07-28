В легких нашли неизвестный тип Т-клеток, защищающий от инфекций

«Мы ничего не знали о существовании этих клеток по той причине, что они никогда не покидают пределов легких и не попадают в кровоток. Их открытие говорит о том, что для всесторонней оценки действия вакцин от респираторных болезней нам необходимо изучать не только образцы крови пациентов, но и то, как эти тельца реагируют на прививки», — заявил профессор LJI Пандуранган Виджаянанд, чьи слова приводит пресс-служба института.