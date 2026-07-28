В легких нашли неизвестный тип Т-клеток, защищающий от инфекций

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США и Великобритании выяснили, что в тканях легких присутствует ранее неизвестная вариация Т-клеток, которая играет важную роль в защите тканей органов дыхания от широкого набора вирусов, микробов и грибков. Их открытие поможет разработать новые методы стимуляции иммунитета легких, сообщила пресс-служба американского Иммунологического института в Ла-Хойе (LJI).
«Мы ничего не знали о существовании этих клеток по той причине, что они никогда не покидают пределов легких и не попадают в кровоток. Их открытие говорит о том, что для всесторонней оценки действия вакцин от респираторных болезней нам необходимо изучать не только образцы крови пациентов, но и то, как эти тельца реагируют на прививки», — заявил профессор LJI Пандуранган Виджаянанд, чьи слова приводит пресс-служба института.
Открытие было совершено при изучении взаимодействий между иммунными клетками, обитающими в тканях легких, и различными инфекциями, поражающими респираторную систему. Для получения этих сведений ученые собрали образцы органов дыхания у 40 добровольцев в возрасте от 61 до 83 лет, и извлекли из них свыше 87 тыс. отдельных иммунных клеток.
Последующее изучение свойств этих Т-клеток и замеры активности генов внутри них показали, что часть из них относится к ранее неизвестной вариации этих иммунных телец, которые не встречаются в других органах тела. Они принадлежат к числу так называемых Т-клеток памяти — особой разновидности иммунных клеток, которые способны поглощать антигены, подобно производящим антитела B-клеткам, и затем использовать их для распознавания патогенов.
Выявленные учеными легочные Т-клетки способны распознавать очень широкий набор угроз для жизни человека, в том числе грипп, ковид, а также вирусы RSV и MPV, вызывающие опасные для маленьких детей и пожилых людей формы ОРВИ. В дополнение к этому, данные тельца атаковали многих микробов, в том числе коклюшную палочку, а также грибки, возбуждающие разные формы аспергиллеза.
Подобные долгоживущие Т-клетки памяти являются уникальными для человека — в организме мышей их аналоги достаточно быстро исчезают и заменяются новыми клетками, не обладающими столь широким профилем действия. По этой причине их присутствие в тканях легких необходимо учитывать при разработке терапий, стимулирующих иммунитет, а также вакцин от различных респираторных болезней, подытожили исследователи.