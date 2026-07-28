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Молодежь стала наиболее читающей частью аудитории в России, заявил эксперт

Новиков: молодые люди 18−24 лет стали самыми читающими среди россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет оказалась наиболее читающей частью аудитории в России, сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

«Молодежь 18−24 — это сегодня наиболее читающая часть аудитории, и для них мы делаем целые отдельные редакции, которые выпускают так называемую молодежную Young Adult-литературу», — рассказал он в интервью ИС «Вести».

В то же время он отметил рост продаж русской классической литературы. По его словам, тиражи Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова обгоняют тиражи многих современных писателей.

«За последние три года мы посмотрели, что продажа классической литературы выросла почти в два раза. И это приятно», — заключил Новиков.