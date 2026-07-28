35 нижегородок стали участницами регионального этапа обучающей программы «Мама-предприниматель»

Проекты, с которыми участницы пришли на программу в этом году, традиционно охватывают самые разные сферы. Среди них уже привычные инициативы в области детского досуга: детская театральная студия, центры дополнительного образования, шахматный клуб, частный детский сад. Также многие участницы развивают направления рукоделия, производства одежды и продуктов питания. Большой интерес сохраняется к семейным и социальным проектам: это творческие мастерские для многодетных мам, семейные этноцентры, женские студии, а также инициативы в сфере медицины и реабилитации. При этом каждый год появляются и совершенно новые направления. В этом сезоне среди них — мастерская авторских абажуров, производство современных автономных погребов и тематическое японское кафе.