35 нижегородок стали участницами регионального этапа обучающей программы «Мама-предприниматель»

В Нижегородской области стартовала обучающая бизнес-программа «Мама-предприниматель» (18+) для матерей с несовершеннолетними детьми, беременных женщин и находящихся в декретном отпуске. На участие в региональном этапе было подано более 180 заявок, к проекту присоединились 35 нижегородок.
«Мама-предприниматель» помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе, сочетая образовательную, экспертную и финансовую поддержку. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Не федеральном уровне проект курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
«Поддержка женского предпринимательства для Минэкономразвития России — это одновременно вклад в диверсификацию экономики и инструмент повышения благосостояния семей. Программа “Мама-предприниматель” помогает женщинам преодолевать ключевые барьеры на старте — нехватку знаний, стартового капитала и поддержки. Помимо региональных этапов, мы развиваем специальные треки по перспективным направлениям, а финальной точкой программы традиционно становится федеральный этап, который проходит в ноябре в Москве», — подчеркнула Татьяна Илюшникова.
Региональный этап программы поддержал губернатор Глеб Никитин. Из бюджета Нижегородской области планируется выделить 5 млн рублей, благодаря чему десять участниц получат гранты по 500 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-идей.
В Нижегородской области проект курирует региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.
«Комплексный подход помогает предпринимательницам не только запустить собственное дело, но и последовательно развивать его. Это подтверждают проекты-лидеры прошлых лет. Так, инженерное бюро “Инжап”, основанное победительницей программы 2024 года Анной Елисеевой, расширило сотрудничество с предприятиями новых отраслей, увеличило число постоянных клиентов на 30 процентов и приняло в команду новых специалистов. Продолжает развиваться и бренд одежды “Горький детям”, созданный победительницей регионального этапа 2025 года Полиной Старченко. Сейчас предпринимательница готовится к выходу на новые офлайн-площадки продаж, ведет работу по сертификации продукции, развивает собственный интернет-магазин. В планах компании — внедрение маркировки через “Центр помощи “Честный знак”, — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Проекты, с которыми участницы пришли на программу в этом году, традиционно охватывают самые разные сферы. Среди них уже привычные инициативы в области детского досуга: детская театральная студия, центры дополнительного образования, шахматный клуб, частный детский сад. Также многие участницы развивают направления рукоделия, производства одежды и продуктов питания. Большой интерес сохраняется к семейным и социальным проектам: это творческие мастерские для многодетных мам, семейные этноцентры, женские студии, а также инициативы в сфере медицины и реабилитации. При этом каждый год появляются и совершенно новые направления. В этом сезоне среди них — мастерская авторских абажуров, производство современных автономных погребов и тематическое японское кафе.
Модератор программы в Нижегородской области — руководитель павловского центра «Мой бизнес» и сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП» Наталья Бубнова. Обучение на проекте будет проходить в формате тренинга-интенсива в сопровождении бизнес-тренеров. В течение пяти дней участницы будут развивать навыки самопрезентации и генерации бизнес-идей, изучат финансовые и юридические аспекты ведения бизнеса, а также разработают бизнес-план и посетят с экскурсией нижегородские предприятия. Запланированы визиты к участницам программы прошлых лет: владелице кулинарной студии «Привет, багет» Виктории Дурниковой, владелице парфюмерной студии «Флаконн» Ольге Гут и владелице медицинского центра «Меден» Марине Бурмистровой.
Нижегородки получат возможность посетить лекции ведущих экспертов региона. Спикерами выступят представители областного Минпрома, АНО «Объединенный центр поддержки бизнеса Нижегородской области», регионального центра «Мой бизнес», регионального центра помощи «Честный знак», АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области», Фонда развития промышленности Нижегородской области, Союза «Торгово-промышленной палаты Нижегородской области», преподаватели РУДН, ВШЭ, РАНХиГС и РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель проектов Сбербанка, а также дизайнер презентаций, педагог по технике речи и ораторскому искусству и консультант по устойчивой эффективности руководителей команд.
«Программа “Мама предприниматель” позволяет участницам раскрывать свой потенциал. Мы знаем, как бывает сложно сделать первый шаг навстречу мечте. Поэтому особенно важно принимать участие в подобных мероприятиях. Здесь можно получить экспертное мнение и превратить свою идею в работающий бизнес-план. Желаю участницам программы удачи», — добавила управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.
В финале обучения участницы представят свои бизнес-идеи. Экспертное жюри оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость проектов.
Победительница регионального этапа получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей и возможность представить Нижегородскую область на федеральном этапе, где участницы будут бороться за главный приз — 1 млн рублей.
Организатором программы «Мама-предприниматель» выступает Минэкономразвития России, оператором — национальное агентство «Мой бизнес», партнерами — фонд «Наше будущее», СберБизнес, АрнестЮниРусь, 7дней.ru, журнал «Караван историй», мойбизнес. рф, Liberty mag, журнал «Техноглянец» и Детскийвопрос.рф.
Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).