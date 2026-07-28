МТС открыла предзаказ на HUAWEI Pura90s и продажи наушников FreeClip 2 S

Флагманы HUAWEI Pura90s оснащены уникальным телеобъективом 200 МП с ультрабольшим сенсором для детализированных снимков на большом расстоянии и впервые получили технологию обработки RAW 200 МП в реальном времени для 20-кратной телесъемки и видеозаписи. Технология стабилизации CIPA 7.0 минимизирует размытие в сложных условиях, а ультракамера 50 МП с сенсором RYYB 1/1,28 дюйма обеспечивает насыщенность портретов с подсветкой. Объектив XMAGE 2-го поколения обеспечивает на 43% более высокую точность цветопередачи и на 34% более широкий цветовой охват. Экран Pro Max защищен стеклом Kunlun Glass, устраняющим до 70% бликов и устойчивым к царапинам.