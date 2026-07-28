Льнозавод за 2,7 млрд рублей планируют построить в Нижегородской области

Это масштабный проект в несколько очередей и на нескольких территориях, ранее инвестору выделили участок в Шахунье, рассказал заместитель губернатора Егор Поляков. Ожидается, что ежегодно предприятие будет выпускать не менее 3 тыс. т льноволокна для пряжи и тканей. На заводе планируют создать около 200 рабочих мест.