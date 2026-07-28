Суд отказал нижегородцам в иске против стройки склада в Новинках

Жители настаивают, что склад площадью 150 тысяч кв. метров появится в непосредственной близости от их жилых домов — в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной, где ранее обещали обустроить зеленые зоны и социальные объекты. Ранее по факту изменения правил землепользования СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».