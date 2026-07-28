В Сбере назвали самых востребованных врачей по ДМС в Нижегородской области

Жители Нижегородской области чаще всего обращаются по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) к терапевтам, врачам по вопросам женского здоровья и неврологам. Такие данные получила СберСтрахование, проанализировав статистику обращений клиентов по программам ДМС за последние два года в 16 регионах России, где расположены города-миллионники.
На терапевтов пришлись 14% всех консультаций врачей в регионе. Второе место заняли врачи по вопросам женского здоровья (12% обращений), третье — неврологи (11%). В пятёрку самых востребованных специалистов также вошли гастроэнтерологи (10%) и кардиологи (7%).
В целом по стране терапевты стали самыми востребованными специалистами в 14 из 16 исследованных регионов. Исключением стали Башкортостан и Красноярский край, где по числу обращений лидировали неврологи. При этом неврологи вошли в тройку самых востребованных специалистов во всех исследованных регионах, а врачи по вопросам женского здоровья — в 15 из 16. Гастроэнтерологи также вошли в топ-5 специалистов в 12 регионах из 16. Самая высокая доля обращений к ним зафиксирована в Нижегородской области — 10%.
«Полис ДМС упрощает путь к врачу за счёт широкого выбора клиник и специалистов. Кроме того, он даёт доступ к круглосуточной сервисной поддержке, что особенно важно, когда проблемы со здоровьем возникают неожиданно. В такой ситуации человек имеет возможность обратиться к специалисту, который сможет грамотно маршрутизировать его. Оператор колл-центра поможет сориентироваться по описанным жалобам, подобрать ближайшую клинику и время для записи, чтобы застрахованный мог как можно быстрее получить помощь. Это снимает необходимость разбираться во всём самостоятельно и искать врача наугад», — рассказала руководитель направления развития продаж медицинского страхования СберСтрахования Ирина Архипова.
«Результаты исследования показывают, что жители региона обращаются по ДМС к специалистам самых разных направлений — от терапевтов до узкопрофильных врачей. Это отражает общий тренд: люди все чаще воспринимают медицинское страхование не только как способ получить помощь при заболевании, но и как возможность внимательнее относиться к своему самочувствию. Регулярные консультации и своевременные обращения к специалистам помогают выявлять проблемы на ранних этапах и принимать решения о здоровье более осознанно», — отметила управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.