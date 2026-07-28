В Калининградской области заявили о нехватке каменщиков и реставраторов памятников

«В Калининградской области, насколько я помню, числится около 200 организаций, у которых есть лицензия на работу с памятниками. Это первая категория — те люди, которые могут выходить на работы. У некоторых из них в штате есть аттестованные специалисты, но зачастую это архитектор-реставратор, инженер-реставратор, то есть это люди, которые больше занимаются проектированием, техническим надзором, авторским надзором за проведением реставрационных работ. Ну, сколько мы общаемся с подрядчиками, самая главная потребность — это, всё-таки, специалисты рабочих профессий — это каменщики, кровельщики, скульпторы, художники. Потому что художников приглашаем либо из Новгорода, либо из Санкт-Петербурга. Не так много сейчас работы с росписями, но постоянно приглашаем специалистов. То есть нужны именно практики, а это начальная ступень образования», — рассказала Страхова.