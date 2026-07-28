В Тамбовской области ищут подрядчиков для вывоза мусора за 3,5 млрд рублей

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025 года в государственную собственность по решению суда перешли 48,5% акций ТСК, изъятых у структур осужденного за мошенничество экс-сотрудника ФСБ Евгения Свиридова. На тот момент регион уже владел 30% акций компании. Власти рассчитывали получить из государственной в региональную собственность пакет в 48,5% и стать мажоритарным собственником регоператора с долей порядка 78,5%, а затем увеличить ее до 100%.