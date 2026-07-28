поджог у школы, атака БПЛА, минирование дорог

Вечером 28 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области за день. Так, на территории региона уничтожили 33 БПЛА. Водитель легкового автомобиля сбил 18-летнего парня на электросамокате в столице Черноземья, что спровоцировало двухкилометровую пробку. Воронежцев пугают листовками, предупреждающими о минировании подходов к аэродрому. А сотрудники полиции установили личность поджигателя детской площадки на территории школы под Воронежем. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Повреждены дом и хозпостройки: атаку 33 БПЛА отразили силы ПВО в Воронежской области.
В небе над одним городским округом и шестью районами Воронежской области в ночь на 28 июля уничтожили 33 вражеских беспилотника.
Обошлось без пострадавших. Однако, как сообщил губернатор Александр Гусев, в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из муниципалитетов региона было повреждено остекление трёх хозпостроек и частного дома.
Режим беспилотной опасности сохранялся на территории Воронежской области около пятнадцати часов. За время его действия непосредственный удар беспилотников угрожал Воронежу, Нововоронежу и Борисоглебску, а также Россошанскому, Павловскому, Бобровскому, Богучарскому, Калачеевскому, Лискинскому, Острогожскому, Бутурлиновскому районам.
Поджигатель в чёрном капюшоне: установлена личность человека, перебросившего полыхающий предмет за забор школы под Воронежем.
Сотрудники полиции установили личность поджигателя детской площадки на территории школы в посёлке Отрадное Воронежской области. Им оказался 13-летний житель Новоусманского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Инцидент произошёл утром 27 июля. Действия поджигателя, на котором была надета чёрная куртка с капюшоном, попали в объективы камер видеонаблюдения. Подросток, подойдя к забору школы, перекинул через него воспламеняющийся предмет. После этого несовершеннолетний убежал с места происшествия. Предварительно, серьёзного ущерба пожар не нанёс.
Поджигатель объяснил свои действия детской шалостью.
По факту поджога проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Опасно для жизни: воронежцев пугают фотографиями с предупреждающими о минировании местности листовками.
Фотографии, на которых запечатлены расклеенные на деревьях листовки с предупреждением о минировании подходов к аэродрому в Воронеже появились в местных пабликах.
По данным Телеграм-канала «Война с фейками. Воронежская область», в районные управы столицы Черноземья не поступало никакой информации о размещении подобных объявлений.
Распространение данных фотографий, как отмечают авторы канала, нацелено на создание паники среди населения.
Лучшая заполняемость стадиона: более 9 тысяч болельщиков поддержали «Факел» в стартовом матче сезона.
Воронежский «Факел» показал лучшую заполняемость стадиона среди всех футбольных клубов РПЛ в первом туре.
На домашнем матче с махачкалинским «Динамо» побывали 9289 болельщиков, что составляет 92% от общей вместимости стадиона на улице Маршака.
Тогда встреча завершилась поражением воронежцев со счётом 1:2.
Перелетел через капот и упал на асфальт: водитель легковушки сбил молодого человека на электросамокате в Воронеже.
ДТП с легковым автомобилем и электросамокатом произошло на Московском проспекте в Воронеже утром 28 июля.
По данным регионального ГУ МВД России, за рулём Hyundai Accent находился 67-летний местный житель. Во время движения у дома № 7 он наехал на 18-летнего парня на электросамокате.
Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, когда произошла авария, горожане заканчивали переходить дорогу по пешеходному переходу. В этот момент к «зебре» подъехала иномарка. Камера видеорегистратора одной из машин не зафиксировала момент самого наезда на водителя электросамоката. Однако видно, как он перелетает через капот автомобиля, ударяется головой о лобовое стекло и падает на асфальт.
В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. В рамках неё будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Больше возможностей для водных прогулок: новый причал появится в Воронеже.
Ещё один причал появится в Воронеже. Его разместят на второй очереди Петровской набережной, сообщили в мэрии.
Пирс будет предназначен для 14 экскурсионных судов, курсирующих по водохранилищу.
На текущий момент в столице Черноземья функционируют три пристани: причал «Чернавский», пристань у корабля-музея «Гото Предестинация» для прогулок на маломерных судах, а также пирс у смотровой площадки «Причальный», где расположен теплоход «Москва-180».