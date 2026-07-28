поджог у школы, атака БПЛА, минирование дорог

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, когда произошла авария, горожане заканчивали переходить дорогу по пешеходному переходу. В этот момент к «зебре» подъехала иномарка. Камера видеорегистратора одной из машин не зафиксировала момент самого наезда на водителя электросамоката. Однако видно, как он перелетает через капот автомобиля, ударяется головой о лобовое стекло и падает на асфальт.