В КБГУ начали разработку генов для защиты кукурузы от опасных вирусов

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) нашли способ ускорить создание сортов кукурузы, противостоящих болезням. Они работают над генами для защиты от опасных вирусов, сообщили ТАСС в вузе.
«Ученые КБГУ нашли способ ускорить создание сортов кукурузы, способных самостоятельно противостоять болезням. Проблема фузариоза (грибкового заражения) стоит перед агропромом крайне остро: в отдельные годы грибок способен уничтожить до 80% урожая, делая зерно непригодным для пищи и кормов. Традиционные методы селекции требуют долгих лет и зависят от капризов погоды, поэтому сотрудники института математики и естественных наук КБГУ сделали ставку на генетические маркеры», — рассказали в КБГУ.
В ходе эксперимента специалисты под руководством заведующего кафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем, кандидата биологических наук Анзора Паритова проанализировали 16 линий кукурузы и четыре контрольных сорта, используя метод ПЦР-анализа. Им удалось выявить «рабочий» маркер в хромосоме, который с высокой точностью указывает на наличие наследственной защиты.
«ПЦР-анализ — это как поиск метки на карте. Мы не видим сам ген устойчивости напрямую, но маркер четко разделил исследуемые линии на защищенные и уязвимые группы. Например, линия № 14 оказалась полностью “чистой”, что делает ее ценным донором для будущих гибридов», — пояснил Паритов.
Разработчики планируют создать «комбо-набор» из нескольких ДНК-маркеров, который позволит гарантировать, что новый гибрид действительно сможет противостоять гнили и не потребует агрессивной химической обработки полей.
«Результаты исследования уже доказали практическую ценность метода. Разработки КБГУ могут задать новый тренд в экологичном земледелии, сделав производство кукурузы не только более урожайным, но и безопасным для природы. Гены, над которыми трудятся ученые Кабардино-Балкарии, уже сегодня закладывают фундамент для продовольственной безопасности будущего», — добавили в вузе.