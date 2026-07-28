В КБГУ начали разработку генов для защиты кукурузы от опасных вирусов

«Результаты исследования уже доказали практическую ценность метода. Разработки КБГУ могут задать новый тренд в экологичном земледелии, сделав производство кукурузы не только более урожайным, но и безопасным для природы. Гены, над которыми трудятся ученые Кабардино-Балкарии, уже сегодня закладывают фундамент для продовольственной безопасности будущего», — добавили в вузе.