Подлинник или фальшивка? В Нижнем Новгороде открылся музей «Двойное дно»

По словам директора музея Дмитрия Жарского, это первый в России музей, полностью посвященный теме фальшивых денег. При этом экспозиция показывает не только деятельность преступников, но и работу инженеров, печатников, экспертов и следователей, благодаря которым совершенствовались защитные технологии.