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Подлинник или фальшивка? В Нижнем Новгороде открылся музей «Двойное дно»

Экспозиция посвящена истории подделки денежных знаков и способам их защиты.

Первый в России музей о фальшивых деньгах «Двойное дно» открылся в Нижнем Новгороде. Он посвящен истории фальшивомонетничества и развитию технологий защиты денежных знаков, рассказали организаторы.

В музее представлены подлинные и поддельные монеты и банкноты разных стран и эпох, документы, защитные элементы денежных знаков, а также предметы, связанные с историей изготовления фальшивых денег. Часть экспонатов размещена в настоящих банковских сейфах.

Экспозиция рассказывает о многовековом противостоянии между изготовителями подделок и специалистами, разрабатывавшими способы защиты денег. Одним из героев выставки стал уроженец Нижегородской губернии Иван Орлов — изобретатель оригинального способа многоцветной печати, который значительно усложнил подделку банкнот и ценных бумаг.

По словам директора музея Дмитрия Жарского, это первый в России музей, полностью посвященный теме фальшивых денег. При этом экспозиция показывает не только деятельность преступников, но и работу инженеров, печатников, экспертов и следователей, благодаря которым совершенствовались защитные технологии.

Посетителям предлагают самостоятельно сравнивать подлинные денежные знаки с подделками с помощью луп, детекторов банкнот и другого оборудования. Это позволяет рассмотреть водяные знаки, защитные нити, микротекст и другие элементы, которые сложно заметить невооруженным глазом.

Отдельный раздел музея посвящен современным подделкам. Экспозиция затрагивает темы фальсификации документов, контрафактной продукции, подделок произведений искусства, а также цифровых технологий, позволяющих создавать реалистичные изображения и имитации человеческого голоса.

Кроме того, в музее представлена тематическая экспозиция, связанная с Нижним Новгородом. Она включает аудиоспектакль, посвященный местным историям начала XX века и отсылающий к пьесе Максима Горького «Фальшивая монета».

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия» открылась в НГХМ.