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Врачи поликлиники № 30 в Нижнем Новгороде похудели на 48 кг

Медики поделились первыми результатами марафона.

Источник: Комсомольская правда

Врачи поликлиники № 30 в Нижнем Новгороде «сбросили» почти 50 килограммов за пять месяцев. Медики подвели первые результаты марафона по снижению веса, который проходил внутри коллектива. Об этом сообщает канал «Бокал-прессека» в мессенджере «МАКС».

— Абсолютный рекорд у одной из сотрудниц — минус 15 килограммов, — уточняется в сообщении.

Сотрудники шутят, что в медучреждении «скинули» почти целого человека.

Врачей, принявших участие в эстафете похудения, поддерживают не только сила воли и желание «избавиться от лишнего», но и несколько врачей. Среди них три эндокринолога, психотерапевт и кардиолог.

В июне к проекту присоединилась компания «Герофарм». Сотрудникам предоставили возможность использовать шприц-ручки, которые помогают контролировать аппетит. Препаратом уже воспользовались 17 медиков.