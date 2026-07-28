Москвичей предупредили о сильном ливне и граде в ближайшие часы

«По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие один-два часа с сохранением до 21.00 28 июля в Москве, преимущественно в ТиНАО, ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, град, усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».