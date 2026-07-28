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Москвичей предупредили о сильном ливне и граде в ближайшие часы

На Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень и град.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сильный ливень, град, усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Москве, преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

«По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие один-два часа с сохранением до 21.00 28 июля в Москве, преимущественно в ТиНАО, ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, град, усиление ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.