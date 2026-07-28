В Черняховске, Славске и Светлогорске начали создавать новые общественные пространства

Так, в Черняховске стартовал проект реновации историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека». Преобразованы будут 2 га в центре города, включая городскую площадь и прилегающий сквер. Предусмотрено создание прогулочного маршрута, который свяжет парк Победы и прибрежную зону городских озер, а также обновление двух площадей и ликвидация стихийных парковок.