Воронежская облдума утвердила новый план приватизации госимущества

Изменения в перечне недвижимости, подлежащей продаже, одобрили на заседании регионального парламента.
В прогнозный план приватизации на 2026−2028 годы, составленный на основании обращений отраслевых исполнительных органов, добавили свыше 30 объектов. Их нахождение в собственности областных госучреждений признано нецелесообразным и неэффективным.
В актуализированный документ дополнительно включено 25 объектов недвижимости, а также шесть единиц движимого имущества. В частности, в перечень вошло восемь земельных участков общей площадью свыше 12,5 тысячи квадратных метров, а также различные сооружения хозяйственного и специализированного назначения, расположенные в Бутурлиновском, Воробьевском, Кантемировском, Нижнедевицком, Петропавловском и других районах.
Одновременно из программы исключили три объекта недвижимости. Из них два сохраняют функции гражданской обороны, третий продан.
— Таким образом, согласно уточненной программе приватизации, в ближайшие три года предполагается реализовать 383 объекта недвижимого имущества, включая земельные участки, 38 объектов движимого имущества и акции двух акционерных обществ, — отметил председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.