Воронежская облдума утвердила новый план приватизации госимущества

В актуализированный документ дополнительно включено 25 объектов недвижимости, а также шесть единиц движимого имущества. В частности, в перечень вошло восемь земельных участков общей площадью свыше 12,5 тысячи квадратных метров, а также различные сооружения хозяйственного и специализированного назначения, расположенные в Бутурлиновском, Воробьевском, Кантемировском, Нижнедевицком, Петропавловском и других районах.