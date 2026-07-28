Гостиницу за 300 млн рублей построят у Мызинского моста в Нижнем Новгороде

На эту же площадку претендовала Росгвардия для строительства ведомственной поликлиники, однако позже отказалась от планов. По словам главного архитектора региона Сергея Попова, освоение территории осложнялось отсутствием инженерных сетей, но областные власти пообещали помочь инвестору с решением этой проблемы.