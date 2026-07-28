Гостиницу за 300 млн рублей построят у Мызинского моста в Нижнем Новгороде

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил ООО «Тепловая эстетика» аренду участка площадью 2,3 га для строительства гостиничного комплекса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили на заседании совета.
Объект появится на пересечении проспекта Гагарина и трассы Москва — Казань возле съезда на Мызинский мост. Инвестор планирует вложить в проект не менее 300 млн рублей, однако в министерстве градостроительной деятельности региона считают, что объем инвестиций должен превысить 370 млн рублей. Губернатор Глеб Никитин ранее уже поддержал данный проект.
На эту же площадку претендовала Росгвардия для строительства ведомственной поликлиники, однако позже отказалась от планов. По словам главного архитектора региона Сергея Попова, освоение территории осложнялось отсутствием инженерных сетей, но областные власти пообещали помочь инвестору с решением этой проблемы.
Ранее сообщалось, что завод за 108 млн рублей хотят построить в Арзамасе.