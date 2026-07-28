Бастрыкин: ИИ и VPN должны считаться отягчающим обстоятельством в преступлениях

Бастрыкин обратил внимание, что закон уже регулирует применение VPN и прокси-серверов при совершении преступлений для обхода блокировок. Однако в нем все еще нет универсальной нормы, которая бы не только усиливала ответственность за использование любых IT-технологий и ИИ в криминальных целях, но и работала бы на эффективное предотвращение таких правонарушений, подчеркнул собеседник издания.