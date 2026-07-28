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В Володарском округе простились с иеромонахом Тихоном, настоятелем Флорищевой пустыни

Иеромонах Тихон погиб в дорожно‑транспортном происшествии на трассе, ведущей к посёлку Фролищи.

В Володарском округе попрощались с иеромонахом Тихоном, настоятелем Свято‑Успенской Флорищевой пустыни, который погиб в дорожно‑транспортном происшествии на трассе, ведущей к посёлку Фролищи. Об этом сообщает телекомпания «Волга».

Автомобиль священнослужителя на высокой скорости врезался в дерево; ему было 38 лет, незадолго до гибели ему торжественно пели «многая лета» в честь Дня Рождения.

Отпевание иеромонаха возглавил епископ Гедеон в Успенском соборе обители. Владыка Гедеон отметил, что отец Тихон никогда не отказывал просившим о помощи — ни болящим, ни скорбящим, ни ищущим духовного совета.

Начальник территориального отдела Фролищи Ольга Кузьмина подчеркнула, что иеромонах всегда шёл на выручку и был предан своему делу; его будет очень не хватать общине.

Прихожане вспоминают священника с благодарностью: многие отмечают, что благодаря ему их вера укрепилась, и они пришли к Богу. Память о иеромонахе Тихоне останется в сердцах прихожан и всех, кого он поддерживал.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью иеромонаха Тихона.