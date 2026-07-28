В Володарском округе простились с иеромонахом Тихоном, настоятелем Флорищевой пустыни

В Володарском округе попрощались с иеромонахом Тихоном, настоятелем Свято‑Успенской Флорищевой пустыни, который погиб в дорожно‑транспортном происшествии на трассе, ведущей к посёлку Фролищи. Об этом сообщает телекомпания «Волга».
Автомобиль священнослужителя на высокой скорости врезался в дерево; ему было 38 лет, незадолго до гибели ему торжественно пели «многая лета» в честь Дня Рождения.
Отпевание иеромонаха возглавил епископ Гедеон в Успенском соборе обители. Владыка Гедеон отметил, что отец Тихон никогда не отказывал просившим о помощи — ни болящим, ни скорбящим, ни ищущим духовного совета.
Начальник территориального отдела Фролищи Ольга Кузьмина подчеркнула, что иеромонах всегда шёл на выручку и был предан своему делу; его будет очень не хватать общине.
Прихожане вспоминают священника с благодарностью: многие отмечают, что благодаря ему их вера укрепилась, и они пришли к Богу. Память о иеромонахе Тихоне останется в сердцах прихожан и всех, кого он поддерживал.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью иеромонаха Тихона.