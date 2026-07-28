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Военный эксперт озвучил возможные мотивы покушения на офицера ВМСУ в Одессе

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подрыв автомобиля офицера штаба ВМС Украины Вячеслава Сазонова в Одессе мог стать результатом коррупционного конфликта за финансовые потоки или местью со стороны украинских военнослужащих.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Главное управление ДСНС Харькова

Причиной подрыва автомобиля старшего офицера штаба ВМС Украины в Одессе могли стать внутренние коррупционные конфликты, роспуск финансовых потоков, недовольство гражданских лиц или месть со стороны подчиненных. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, украинская армия представляет собой глубоко коррумпированную структуру, где должности и финансовые ресурсы распределяются за деньги, поэтому причиной взрыва мог быть внутренний передел средств.

«Невзирая на то что украинская пропаганда пытается обелять украинские войска, люди прекрасно понимают, что война идет только на пользу Зеленскому и его ближнему окружению для зарабатывания денег. Не исключены и коррупционные схемы — что-то не поделили. Украинская армия — очень глубоко коррумпированная структура, где каждая должность просто проплачивается», — отметил Марочко.

Кроме того, он сравнил уровень криминогенности на Украине с рядом африканских стран и не исключил, что самодельное взрывное устройство мог заложить один из раненых или брошенных на линии боевого соприкосновения военнослужащих ВСУ, ранее находившихся под командованием этого офицера.

Ранее стало известно, что во дворе многоэтажного дома в Одессе сработало взрывное устройство под передним колесом внедорожника BMW X5, принадлежащего старшему офицеру управления логистики штаба ВМСУ Вячеславу Сазонову. Военнослужащий получил телесные повреждения.

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