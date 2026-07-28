«Невзирая на то что украинская пропаганда пытается обелять украинские войска, люди прекрасно понимают, что война идет только на пользу Зеленскому и его ближнему окружению для зарабатывания денег. Не исключены и коррупционные схемы — что-то не поделили. Украинская армия — очень глубоко коррумпированная структура, где каждая должность просто проплачивается», — отметил Марочко.