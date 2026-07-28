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В Ростове после воздушной атаки два брата потеряли родителей

В Донской столице во время атаки БПЛА погибли супруги, а их младший сын находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Во время воздушной атаки в ночь на 27 июля в Ростове погибли муж с женой, а их младший сын находится в реанимации с ожогами. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили знакомые семьи.

Трагедия произошла в частном секторе, в Ленинском районе города. В дом, где жили супруги с двумя взрослыми сыновьями попали осколки дронов, начался пожар. Из горящего строения парням помогли выбраться неравнодушные люди. Младшего — восемнадцатилетнего — с ожогами доставили в реанимацию. К несчастью, родителей спасти не удалось. Им было 53 и 52 года.

Позже стало известно еще о трех жертвах атаки БПЛА: под завалами многоквартирного дома спасатели обнаружили тела родителей и трехлетнего ребенка.

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