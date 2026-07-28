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В Ростовской области сменились руководители трех больниц

В Донецке, Волгодонске и Усть-Донецком районе Ростовской области сменились руководители медицинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

В Донецке, Волгодонске и Усть-Донецком районе Ростовской области сменились руководители медицинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детскую городскую больницу Волгодонска возглавила Елена Стрельцова. Она прошла путь от участкового педиатра до заместителя главного врача по медицинской части.

Центральную городскую больницу Донецка возглавил Сергей Коновалов, имеющий опыт организационной работы в ведомственной медицине.

Руководителем Центральной районной больницы в Усть-Донецке стал Максим Ожередов, имеющий стаж хирургической практики и опыт руководства районным здравоохранением.

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