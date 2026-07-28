День снопа отметили в колхозе имени Куйбышева Городецкого района

День снопа в колхозе имени Куйбышева Городецкого района, возникший 38 лет назад как небольшой сельский праздник, сегодня собирает высоких гостей: председателя и депутатов Законодательного Собрания, министра сельского хозяйства и главу муниципалитета, сообщил Евгений Люлин в своём аккаунте в мессенджере MAX.
На празднике член‑корреспондент РАН и ведущий селекционер Александр Прянишников подарил хозяйству новые сорта пшеницы «Ермоловка» и «Болдинская», что подчёркивает высокий авторитет колхоза, заработанный трудом и привязанностью к земле.
Колхоз долгие годы возглавляет Евгений Васильевич Кочетов — человек, которому удалось сохранить хозяйство в 1990‑е, убедив работников не распродавать доли, и превратить его в одну из гордостей аграрной отрасли региона. Здесь чтят трудовые традиции: сохраняют знамена за победы в соцсоревнованиях, установили памятник трактору‑трудяге, а дети мечтают стать механизаторами и остаются работать в родном селе.
На праздничном концерте выступали школьники, а затем жители, помолившись, вручную срезали первые снопы — их обещали хранить как оберег на целый год. Люлин лично вспомнил свою работу помощником комбайнера полвека назад и отметил, как эмоционально ему было вновь сесть за руль, намолотив «первую тонну в закрома Родины».
Колхоз готовится к столетнему юбилею в 2029 году: задача — довести урожайность зерновых до 100 ц/га.
«На таких хозяйствах держится отрасль, область и вся Россия», — заключил Евгений Люлин, поблагодарив коллектив за труд и пожелав успехов.