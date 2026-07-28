День снопа отметили в колхозе имени Куйбышева Городецкого района

На праздничном концерте выступали школьники, а затем жители, помолившись, вручную срезали первые снопы — их обещали хранить как оберег на целый год. Люлин лично вспомнил свою работу помощником комбайнера полвека назад и отметил, как эмоционально ему было вновь сесть за руль, намолотив «первую тонну в закрома Родины».