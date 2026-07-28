За махинации с городовыми сотрудника нижегородской АНО лишили премии

Повод для лишения выплат выявил контрольно-ревизионный департамент. Выяснилось, что сотрудник собирал наличные деньги с городовых за проведение платных экскурсий в рабочее время и передавал их директору, однако на расчетный счет организации средства так и не поступали. Кульков не отрицал данные факты, но посчитал лишение премии трудовой дискриминацией.