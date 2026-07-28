За махинации с городовыми сотрудника нижегородской АНО лишили премии

Начальник отдела туристических проектов АНО «Центр международного и межрегионального сотрудничества по поддержке и развитию побратимских связей и туризма» Евгений Кульков не смог через суд вернуть премии за 2025 год. Суммарно истец пытался взыскать с работодателя 166,1 тыс. рублей, о чем сообщается на сайте Нижегородского районного суда.
Повод для лишения выплат выявил контрольно-ревизионный департамент. Выяснилось, что сотрудник собирал наличные деньги с городовых за проведение платных экскурсий в рабочее время и передавал их директору, однако на расчетный счет организации средства так и не поступали. Кульков не отрицал данные факты, но посчитал лишение премии трудовой дискриминацией.
Районный суд встал на сторону работодателя и отказал истцу в удовлетворении требований. В ведомстве подчеркнули, что сотрудник должен отвечать за свои действия и был обязан отказаться от участия в передаче незадекларированной выручки.
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