Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбербанк даст почти 5 млрд в кредит Белгородской области для погашения долгов

Сбербанк откроет для Белгородской области возобновляемую кредитную линию с установлением лимита задолженности в размере 4,9 млрд руб., плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора. Контракт ценой более 1,58 млрд руб. опубликовали на портале госзакупок 28 июля. Речь идет о сумме процентов за пользование предоставленными средствами.

Источник: Коммерсантъ

Сбербанк откроет для Белгородской области возобновляемую кредитную линию с установлением лимита задолженности в размере 4,9 млрд руб., плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора. Контракт ценой более 1,58 млрд руб. опубликовали на портале госзакупок 28 июля. Речь идет о сумме процентов за пользование предоставленными средствами.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», поиски кредитора вело министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Средства потребовались на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств региона. Начальная цена контракта составляла 1,64 млрд руб. В торгах участвовали две финансовые организации. Второй конкурсант (неназванный) снизил цену до 1,59 млрд руб.

Срок окончательного погашения кредитных обязательств региона — не позднее 731 календарного дня с даты начала действия договора. Финансирование предусмотрено из областной казны.

В мае этого года администрация Старооскольского городского округа Белгородской области объявила электронный аукцион на право предоставления возобновляемой кредитной линии с лимитом 640 млн руб. Соглашение также подписали со Сбербанком, который согласился оказать услуги за 211,6 млн руб.