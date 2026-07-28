Сбербанк даст почти 5 млрд в кредит Белгородской области для погашения долгов

Сбербанк откроет для Белгородской области возобновляемую кредитную линию с установлением лимита задолженности в размере 4,9 млрд руб., плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора. Контракт ценой более 1,58 млрд руб. опубликовали на портале госзакупок 28 июля. Речь идет о сумме процентов за пользование предоставленными средствами.