Отель Hampton by Hilton в Перми откроется 1 ноября

Официальное открытие отеля Hampton by Hilton, расположенного на месте бывшего ДК «Телта», намечено на 1 ноября. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на генерального директора UDS Hotels Марию Ермакаеву, одновременно с этим на первом этаже здания откроется ресторан. По словам госпожи Ермакаевой, техническое открытие отеля может произойти раньше. Этот момент зависит от технологических процессов на соседней строительной площадке, где возводят вторую очередь бизнес-парка «Гоголь».