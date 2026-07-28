Ремонт ул. Ломоносова в Калининграде вновь откладывается

Капитальный ремонт улицы Ломоносова в Калининграде планируют провести не ранее 2027−2028 года при наличии финансирования. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в комментариях на страницы главы Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».
На то, что на улице нет тротуара и дети вынуждены ходить вдоль дороги уже много лет, пожаловалась одна из местных жительниц. «И хорошо, когда погода хорошая, а когда дожди, обочина вся размыта, машины несутся и обдают пешеходов грязью, когда выпадает снег, то дети идут в школу прямо по проезжей части… Да и сами дороги с такими ямами, что водители вынуждены маневрировать постоянно», — написала она.
«По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, проект капитального ремонта Ломоносова от Маршала Борзова, включая перекрёсток с этой улицей, где на прилегающем участке нет тротуара, до Советского проспекта разработан, получил положительное заключение госэкспертизы. Он включает в себя также устройство сетей, в том числе дождевой канализации взамен кюветов, освещения, тротуаров и заездных карманов. Из-за значительного объёма капремонта и его стоимости работы будут вноситься в план на 2027−2028 годы — при наличии финансирования», — прокомментировали в пресс-службе.
О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Кроме того, там отсутствует тротуар. Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведётся уже много лет и требует переосмысления из-за изменившихся нормативов. О том, что разработка проектно-сметной документации завершается, власти сообщали летом 2024 года, однако в итоге положительное заключение госэкспертизы по проекту капремонта улицы и переулка Ломоносова было получено 15 апреля 2025 года.
25 апреля Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что до начала ремонта улицы свои работы там должен провести «Водоканал», поэтому капремонт начнётся не раньше 2026 года.
«Мы комплексно подходим к любому объекту. Мы сейчас синхронизируемся с работами “Водоканала”. “Водоканал” планирует практически в теле дороги на Ломоносова проложить коллектор. Улица Ломоносова от Маршала Борзова до Советского проспекта протяжённостью полтора километра. В ближайшее время коллеги из областного “Водоканала” заключат контракт, там достаточно серьёзная стоимость, более 40 миллионов рублей, со сроком строительства шесть месяцев», — пояснила тогда Дятлова.
Подрядчика, согласно данным портала госзакупок, искали в декабре 2024 года, а также в марте и июле 2025-го, однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки.