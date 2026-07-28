Ремонт ул. Ломоносова в Калининграде вновь откладывается

О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Кроме того, там отсутствует тротуар. Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведётся уже много лет и требует переосмысления из-за изменившихся нормативов. О том, что разработка проектно-сметной документации завершается, власти сообщали летом 2024 года, однако в итоге положительное заключение госэкспертизы по проекту капремонта улицы и переулка Ломоносова было получено 15 апреля 2025 года.