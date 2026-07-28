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В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут № 53

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе возобновят работу автобусного маршрута № 53. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Источник: ТГ-канал Сергея Аксенова

«Запланировано возобновление работы автобусного маршрута № 53, который будет следовать от 7-й городской больницы до жилого комплекса “Тюльпаны”. На линию выйдут пять автобусов с ориентировочным интервалом движения около 25 минут», — говорится в сообщении.

По данным администрации города, расписание движения автобусов на маршруте № 53 будет согласовано с жителями микрорайона и утверждено в установленном порядке.

В феврале 2024 года стало известно о готовности запустить новый муниципальный автобусный маршрут № 53 в Симферополе. Тогда сообщалось, что он свяжет район городской больницы № 7 с Московским кольцом, а в дальнейшем — с микрорайоном Крымская роза.

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