В Симферополе возобновит работу автобусный маршрут № 53

«Запланировано возобновление работы автобусного маршрута № 53, который будет следовать от 7-й городской больницы до жилого комплекса “Тюльпаны”. На линию выйдут пять автобусов с ориентировочным интервалом движения около 25 минут», — говорится в сообщении.
По данным администрации города, расписание движения автобусов на маршруте № 53 будет согласовано с жителями микрорайона и утверждено в установленном порядке.
В феврале 2024 года стало известно о готовности запустить новый муниципальный автобусный маршрут № 53 в Симферополе. Тогда сообщалось, что он свяжет район городской больницы № 7 с Московским кольцом, а в дальнейшем — с микрорайоном Крымская роза.