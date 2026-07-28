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Калининградца приговорили к 5,5 года колонии за оправдание терроризма и призывы к финансированию ВСУ

Ему на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Балтийский флотский военный суд признал жителя Калининграда виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщили в прокуратуре Калининградской области.

«В суде установлено, что в 2023—2024 гг. подсудимый, придерживаясь убежденности допустимости терроризма, разместил в публичном канале в одном из мессенджеров информационные материалы, содержащие оправдание действий террористических организаций, а также побуждающие к финансированию вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Суд назначил калининградцу наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

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