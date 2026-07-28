В аварии на перекрёстке Кошевого — Карамзина, где видели окровавленного мужчину, погибла пенсионерка

В аварии на перекрёстке улиц Кошевого и Карамзина, где очевидцы заметили мужчину в крови, погибла пассажирка. Об этом «Клопс» рассказали в региональном управлении МЧС во вторник, 28 июля.
Всего в ДТП пострадали пять человек. На место направили специалистов городской поисково-спасательной службы — они помогли перенести людей в машины скорой и отключили аккумуляторы в разбитых автомобилях. Троих участников аварии госпитализировали, ещё одному оказали помощь на месте. По предварительным данным, погибшая — женщина 1941 года рождения.
Peugeot и Toyota Camry столкнулись с сильным грохотом. По словам свидетелей, водителя первой машины медики забирали на носилках.
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