Минприроды взыскало 1,2 млн штрафов за экологические нарушения в Калининградской области

За незаконную обрезку деревьев оштрафованы 25 лиц на 448 тыс. рублей. За нарушения с отходами — 20 лиц на 390 тыс. рублей.
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области подвело итоги контрольно-надзорной деятельности за июль. Сумма наложенных штрафов за экологические правонарушения превысила 1,2 млн рублей. Особое внимание уделялось охране зелёных насаждений: за неисполнение условий разрешительной документации при обрезке составлено семь протоколов, оштрафованы 16 лиц на 330 тыс. рублей. За повреждение и обрезку деревьев без документов возбуждено восемь дел, оштрафованы девять лиц на 118 тыс. рублей. Ведомство напоминает: любые действия с зелёными насаждениями требуют разрешения местных властей.
В сфере обращения с отходами к ответственности привлечены 20 лиц на 390 тыс. рублей. За выгрузку мусора в неположенных местах оштрафованы три лица на 120 тыс. рублей. За нарушение правил водопользования юридическое лицо оштрафовано на 80 тыс. рублей и получило предписание. За незаконную добычу полезных ископаемых — штраф 200 тыс. рублей. Минприроды проводит проверки ежедневно и призывает соблюдать закон.