Минприроды взыскало 1,2 млн штрафов за экологические нарушения в Калининградской области

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области подвело итоги контрольно-надзорной деятельности за июль. Сумма наложенных штрафов за экологические правонарушения превысила 1,2 млн рублей. Особое внимание уделялось охране зелёных насаждений: за неисполнение условий разрешительной документации при обрезке составлено семь протоколов, оштрафованы 16 лиц на 330 тыс. рублей. За повреждение и обрезку деревьев без документов возбуждено восемь дел, оштрафованы девять лиц на 118 тыс. рублей. Ведомство напоминает: любые действия с зелёными насаждениями требуют разрешения местных властей.