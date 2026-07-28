Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минприроды взыскало 1,2 млн штрафов за экологические нарушения в Калининградской области

За незаконную обрезку деревьев оштрафованы 25 лиц на 448 тыс. рублей. За нарушения с отходами — 20 лиц на 390 тыс. рублей. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области подвело итоги контрольно-надзорной деятельности за июль. Сумма наложенных штрафов за экологические правонарушения превысила 1,2 млн рублей. Особое внимание уделялось охране…

Источник: Янтарный край

За незаконную обрезку деревьев оштрафованы 25 лиц на 448 тыс. рублей. За нарушения с отходами — 20 лиц на 390 тыс. рублей.

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области подвело итоги контрольно-надзорной деятельности за июль. Сумма наложенных штрафов за экологические правонарушения превысила 1,2 млн рублей. Особое внимание уделялось охране зелёных насаждений: за неисполнение условий разрешительной документации при обрезке составлено семь протоколов, оштрафованы 16 лиц на 330 тыс. рублей. За повреждение и обрезку деревьев без документов возбуждено восемь дел, оштрафованы девять лиц на 118 тыс. рублей. Ведомство напоминает: любые действия с зелёными насаждениями требуют разрешения местных властей.

В сфере обращения с отходами к ответственности привлечены 20 лиц на 390 тыс. рублей. За выгрузку мусора в неположенных местах оштрафованы три лица на 120 тыс. рублей. За нарушение правил водопользования юридическое лицо оштрафовано на 80 тыс. рублей и получило предписание. За незаконную добычу полезных ископаемых — штраф 200 тыс. рублей. Минприроды проводит проверки ежедневно и призывает соблюдать закон.