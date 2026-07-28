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«Балтийский Шторм» в пятый раз завоевал Кубок России по пляжному регби

В Казани прошёл Кубок России по пляжному регби, где калининградский клуб «Балтийский Шторм» одержал победу и принёс региону уже пятый трофей в этом виде спорта. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём канале МАХ.

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В Казани прошёл Кубок России по пляжному регби, где калининградский клуб «Балтийский Шторм» одержал победу и принёс региону уже пятый трофей в этом виде спорта. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём канале МАХ.

Глава региона поздравил команду с победой, отметив, что это уже второй Кубок России по пляжному регби для «Шторма» с 2022 года. Также он подчеркнул, что калининградские регбисты в эти же дни дошли до бронзового матча на турнире по регби-7 в Подмосковье, достойно представив регион сразу на двух национальных соревнованиях.

В этом году калининградскому регби исполняется 55 лет. Губернатор пообещал продолжать поддерживать спортсменов и следить за их успехами.