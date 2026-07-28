«Балтийский Шторм» в пятый раз завоевал Кубок России по пляжному регби

Глава региона поздравил команду с победой, отметив, что это уже второй Кубок России по пляжному регби для «Шторма» с 2022 года. Также он подчеркнул, что калининградские регбисты в эти же дни дошли до бронзового матча на турнире по регби-7 в Подмосковье, достойно представив регион сразу на двух национальных соревнованиях.