«Балтийский Шторм» в пятый раз завоевал Кубок России по пляжному регби

В Казани прошёл Кубок России по пляжному регби, где калининградский клуб «Балтийский Шторм» одержал победу и принёс региону уже пятый трофей в этом виде спорта. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём канале МАХ.
Глава региона поздравил команду с победой, отметив, что это уже второй Кубок России по пляжному регби для «Шторма» с 2022 года. Также он подчеркнул, что калининградские регбисты в эти же дни дошли до бронзового матча на турнире по регби-7 в Подмосковье, достойно представив регион сразу на двух национальных соревнованиях.
В этом году калининградскому регби исполняется 55 лет. Губернатор пообещал продолжать поддерживать спортсменов и следить за их успехами.