Палаточный городок подготовили для паломников в Дивееве

В Дивееве Нижегородской области завершилась приемка палаточного городка, организованного для гостей торжеств в честь Дня памяти преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.
Площадка рассчитана на прием около четырех тысяч человек. В городке обустроены медпункт, столовые с полевой кухней, душевые, камеры хранения, пункты зарядки мобильных устройств и деревянная часовня. Безопасность на объекте обеспечивают сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и медики, а помогать паломникам будут 450 волонтеров.
Первые участники молодежного форума «Радость моя» прибывают на территорию уже 28 июля, а в ближайшие дни в Дивеево придут крестоходцы. Городок продолжит работу до завершения всех праздничных мероприятий.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью иеромонаха Тихона.