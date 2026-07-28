Пешеходы на светофоре у «Пассажа» в Калининграде теперь ждут дольше, а водителям стало удобнее

В Калининграде у ТЦ «Пассаж» на Гаражной изменили схему движения и режим работы светофоров. Что нового в самом центре города и почему это касается не только автомобилистов, но и пешеходов, читайте в обзоре «Клопс».
Речь идёт об участке Гаражной у площади Победы и дублёре вдоль здания Делового центра. Режим работы регулятора изменился на прошлой неделе.
После перенастройки светофора ожидание для пешеходов выросло: по наблюдениям на месте, если прежде оно занимало примерно 35 секунд, то теперь приходится ждать почти минуту.
Новая схема нужна мэрии, чтобы на Гаражной не собирались пробки и машины не блокировали проезд через площадь Победы (возле здания мэрии). Раньше водители часто не успевали проехать перекрёсток, хвост вставал на пересечении и мешал тем, кто ехал со стороны Ленинского проспекта в направлении проспектов Мира и Советского. Впрочем, зачастую это случается и сейчас.
Фактически город попытался решить проблему автомобильных заторов за счёт пешеходов. Но у мэрии объяснение другое: раньше накопителя «катастрофически» не хватало, из-за чего и возникали заторы («Клопс» анализировал этот участок). Так или иначе, теперь людям приходится почти минуту ждать у обочины. Хотя сама ситуация во многом возникала из-за водителей — они выезжали на перекрёсток, даже понимая, что там образовался затор.
Есть у такого решения и опасная сторона: чем дольше человек ждёт на пустом, на первый взгляд, переходе, тем выше у него соблазн перебежать дорогу на красный.
На перекрёстке Гаражной и площади Победы у «Пассажа» поставили второй светофор и перенесли стоп-линию ближе к переходу для тех, кто едет в сторону Озерова.
При этом на месте бросается в глаза ещё одна странность: информационные бело-лунные сигналы с изображением пешехода и стрелки, которые должны предупреждать водителей о переходе людей через дорогу, работают невпопад. Это только усиливает ощущение хаоса от новой настройки.
Ранее после перенастройки светофора у «Пассажа» водители уже жаловались «Клопс», что на площади Победы стали регулярно возникать заторы. По их словам, раньше стрелка налево включалась вместе с основным зелёным, а теперь работает отдельно.
В администрации тогда объясняли изменения обновлёнными требованиями ГОСТа: стрелка налево не должна работать одновременно с основным зелёным для встречного потока. Но автомобилисты обращали внимание, что новые правила в городе применяются не везде одинаково. Например, на перекрёстке Черняховского и Пролетарской левая секция продолжает включаться вместе с основным сигналом.
В последние месяцы в Калининграде всё чаще возникают вопросы к настройке светофоров. На перекрёстке Гаражной и Озерова после ДТП с грузовиком, водитель которого грубо нарушил несколько пунктов ПДД, потоки машин и пешеходов также разделили. Почему это решение вызвало вопросы — читайте в материале «Клопс».