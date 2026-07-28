Пешеходы на светофоре у «Пассажа» в Калининграде теперь ждут дольше, а водителям стало удобнее

Фактически город попытался решить проблему автомобильных заторов за счёт пешеходов. Но у мэрии объяснение другое: раньше накопителя «катастрофически» не хватало, из-за чего и возникали заторы («Клопс» анализировал этот участок). Так или иначе, теперь людям приходится почти минуту ждать у обочины. Хотя сама ситуация во многом возникала из-за водителей — они выезжали на перекрёсток, даже понимая, что там образовался затор.