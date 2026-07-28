Епархия назвала приоритетом восстановление кирх с действующими приходами

Калининградская епархия в первую очередь направляет усилия на восстановление объектов культурного наследия, где уже действуют приходы или возможно создание новых религиозных общин. Об этом на пресс-конференции в РИЦ ТАСС сообщила заместитель руководителя региональной Службы охраны объектов культурного наследия Мария Страхова.
По ее словам, сейчас начинается проектирование реставрации храма Архангела Михаила в Черняховске. Кроме того, ранее при поддержке областного бюджета была восстановлена капелла Адальберта, которая сегодня используется по назначению.
«В первую очередь это те объекты, где может появиться приход или где уже сейчас работает приход», — пояснила Страхова. Она отметила, что в регионе насчитывается около 150 религиозных объектов культурного наследия. Значительная часть из них находится в небольших населенных пунктах, где создание прихода невозможно.
В таких случаях, по словам Страховой, объекты нередко передаются в аренду общественным организациям и инициативным группам для культурно-просветительского использования.
В качестве примера она привела кирху в поселке Мельниково, где арендатор развивает музей прусской истории. Также активная работа ведется в кирхе поселка Ярославское, где волонтеры и специалисты за несколько лет провели консервацию памятника и остановили его разрушение.
По словам участников пресс-конференции, в последние годы взаимодействие епархии, волонтеров и органов власти в сфере сохранения исторического наследия стало более активным.