Епархия назвала приоритетом восстановление кирх с действующими приходами

«В первую очередь это те объекты, где может появиться приход или где уже сейчас работает приход», — пояснила Страхова. Она отметила, что в регионе насчитывается около 150 религиозных объектов культурного наследия. Значительная часть из них находится в небольших населенных пунктах, где создание прихода невозможно.