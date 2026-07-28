Главные новости к вечеру 28 июля 2026 года

Правительство Молдавии объявило о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере. Основанием для этого стал дефицит топлива. Как сообщил 28 июля премьер-министр республики Василе Тофан на заседании кабинета министров, данное решение было принято в связи с возникшей ситуацией.