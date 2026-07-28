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Главные новости к вечеру 28 июля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 28 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Японии произошло землетрясение

Источник: Reuters

По сведениям Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков составила 6,8. Эпицентр располагался в районе острова Кюсю, в 16 километрах к юго‑юго‑востоку от города Кумамото. Около 40 000 домов остались без электричества, в больницах зафиксировано более 50 пострадавших.

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с президентом Азербайджана

Источник: РИА "Новости"

В ходе беседы главы государств дали положительную оценку текущему состоянию отношений между Москвой и Баку. Как отметили в пресс-службе, лидеры зафиксировали конструктивный характер российско-азербайджанских связей и интенсификацию контактов на уровне правительств и профильных ведомств.

СВР РФ оценила последствия выхода Армении из ЕАЭС

Источник: Tigran Kharatyan/CC0

Служба внешней разведки России опубликовала заявление, в котором предупредила Брюссель о нереалистичности ожиданий финансовой поддержки со стороны стран ЕАЭС. В ведомстве считают, что партнеры по союзу не станут оплачивать сближение Армении с Европейским союзом.

Правительство Молдавии ввело режим ЧП в энергетике

Источник: Dorin Seremet/CC0

Правительство Молдавии объявило о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере. Основанием для этого стал дефицит топлива. Как сообщил 28 июля премьер-министр республики Василе Тофан на заседании кабинета министров, данное решение было принято в связи с возникшей ситуацией.

СК РФ возбудил уголовное дело после смерти ученого РАН Зезина

Источник: УрФАНИЦ УрО РАН

Ученый Никита Зезинв месте с коллегой помог застрявшим на квадроциклах на опытных полях детям, однако приехавшие родители и их знакомые жестоко избили 67-летнего агрария. СК РФ возбудил уголовное дело.