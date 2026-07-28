Главные новости к вечеру 28 июля 2026 года

В Японии произошло землетрясение
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с президентом Азербайджана
В ходе беседы главы государств дали положительную оценку текущему состоянию отношений между Москвой и Баку. Как отметили в пресс-службе, лидеры зафиксировали конструктивный характер российско-азербайджанских связей и интенсификацию контактов на уровне правительств и профильных ведомств.
СВР РФ оценила последствия выхода Армении из ЕАЭС
Служба внешней разведки России опубликовала заявление, в котором предупредила Брюссель о нереалистичности ожиданий финансовой поддержки со стороны стран ЕАЭС. В ведомстве считают, что партнеры по союзу не станут оплачивать сближение Армении с Европейским союзом.
Правительство Молдавии ввело режим ЧП в энергетике
Правительство Молдавии объявило о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере. Основанием для этого стал дефицит топлива. Как сообщил 28 июля премьер-министр республики Василе Тофан на заседании кабинета министров, данное решение было принято в связи с возникшей ситуацией.
СК РФ возбудил уголовное дело после смерти ученого РАН Зезина
Ученый Никита Зезинв месте с коллегой помог застрявшим на квадроциклах на опытных полях детям, однако приехавшие родители и их знакомые жестоко избили 67-летнего агрария. СК РФ возбудил уголовное дело.