Народные приметы на 29 июля: сегодня запрещено ходить в лес и на рыбалку

По народному календарю сегодня Финогеев день. По приметам, на этот период выпадают самые жаркие дни лета. В конце июля начинали жать рожь. Первый сжатый сноп заносили в дом, украшали лентами и цветами, ставили под иконы. Сноп хранили весь год как оберег, рассчитывая на хороший урожай и в будущем году. В Финогеев день также искали колос с самым большим количеством зерен. По поверьям, нашедшего такой колос ждет удача.
Сегодня нельзя ходить в лес, заниматься охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод, а также рубить дрова. По поверьям, в этот день нельзя тревожить дух леса. Опасно сегодня шуметь на улице и оглядываться по сторонам. Запрещено было заниматься уборкой в доме. День лучше провести в семейном кругу, за работой в огороде или рукоделием.
Народные приметы на 29 июля:
— морковная ботва поникла — к дождю;
— по земле стелется густой туман — осенью будет много грибов;
— полевые мыши поедают посевы — к долгой и холодной зиме;
— идут дожди — к ухудшению погоды и плохому урожаю;
— золотистые облака на закате — к ливням;
— день выдался теплым — такая погода продержится до осени.
Источник: iz.ru.