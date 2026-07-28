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Народные приметы на 29 июля: сегодня запрещено ходить в лес и на рыбалку

Туман с утра — к обилию грибов.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Финогеев день. По приметам, на этот период выпадают самые жаркие дни лета. В конце июля начинали жать рожь. Первый сжатый сноп заносили в дом, украшали лентами и цветами, ставили под иконы. Сноп хранили весь год как оберег, рассчитывая на хороший урожай и в будущем году. В Финогеев день также искали колос с самым большим количеством зерен. По поверьям, нашедшего такой колос ждет удача.

Сегодня нельзя ходить в лес, заниматься охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод, а также рубить дрова. По поверьям, в этот день нельзя тревожить дух леса. Опасно сегодня шуметь на улице и оглядываться по сторонам. Запрещено было заниматься уборкой в доме. День лучше провести в семейном кругу, за работой в огороде или рукоделием.

Народные приметы на 29 июля:

— морковная ботва поникла — к дождю;

— по земле стелется густой туман — осенью будет много грибов;

— полевые мыши поедают посевы — к долгой и холодной зиме;

— идут дожди — к ухудшению погоды и плохому урожаю;

— золотистые облака на закате — к ливням;

— день выдался теплым — такая погода продержится до осени.

Источник: iz.ru.