Народные приметы на 29 июля: сегодня запрещено ходить в лес и на рыбалку

По народному календарю сегодня Финогеев день. По приметам, на этот период выпадают самые жаркие дни лета. В конце июля начинали жать рожь. Первый сжатый сноп заносили в дом, украшали лентами и цветами, ставили под иконы. Сноп хранили весь год как оберег, рассчитывая на хороший урожай и в будущем году. В Финогеев день также искали колос с самым большим количеством зерен. По поверьям, нашедшего такой колос ждет удача.