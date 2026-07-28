Сотруднице воронежской ИК-8 передали Орден Мужества погибшего супруга

Марина Спиридонова несет службу в должности оператора группы применения технических средств надзора отдела режима и надзора. Для нее этот день стал моментом высокой чести и светлой памяти о муже. Помимо Ордена Мужества, Николай Спиридонов также был удостоен медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».