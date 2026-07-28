Сказку Пушкина юным воронежцам расскажут морские рыбки

Через хрестоматийный сюжет, который юные зрители знают назубок (и не упускают случая подсказать, что будет дальше), режиссер идет к неудобным и самым что ни на есть взрослым вопросам. Не от голодного ли житья Старуха стала такой ненасытной? Отчего Старик даже не пытается ей возразить, но бежит к Рыбке, как на свидание? Можно ли просто заделать разбитое корыто, поправить избу и построить счастье на своем клочке суши?