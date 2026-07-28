Сказку Пушкина юным воронежцам расскажут морские рыбки

Эффектный спектакль для Воронежского театра кукол поставила режиссер из Санкт-Петербурга Анна Викторова. «Сказка о рыбаке и рыбке» удивила публику визуальной подачей. На сцене бушует вполне натуральное море, над ним играют облачка в «мультяшном» небе, а в глубине ходят стайки рыб, в которых не сразу угадываются обычные ладони.
Анна Викторова — худрук театра «Кукольный формат», гастроли которого проходили в Воронеже в 2025-м. Местная публика видела в рамках фестивалей ее работы «Ходжа Насреддин» для Театра Наций (совместно с Тимуром Бекмамбетовым) и «Ак бүре» / «Белый волк» для казанской площадки MOÑ.
В новой постановке она, как обычно, выступила и как художник. Орнаментальный «бибилинский» стиль соединила с гиперреализмом: кораллы и водоросли под водой играют яркими красками, волны то мирно плещут, то превращаются в штормовые буруны. При этом в сложную проекцию (медиа — Наталья Воротникова, свет — Сергей Гончаренко) вписаны и невод в виде обычной сетки, и кукольные головы и хвосты, и маски, и живые артисты, которые имитируют порывистую «рыбью» пластику и изящно пускают пузыри.
Спектакль сделан в расчете на слаженный воронежский ансамбль актеров: движения и передачи рассчитаны до секунды, танцующие (в каждой сцене в новом ритме) рыбки молниеносно перестраиваются и меняют обличье. Перчатки, лоскутки ткани, волшебные руки и щепотка блесток творят чудеса.
Слов здесь немного — диалоги персонажей зачастую заменяет смех, тональность которого постоянно меняется. Меняется и тон голоса — Старуха (Софья Иголкина / Лариса Борисова) становится все сварливее и злее, Старик (Григорий Вахрушев / Михаил Каданин) все отчаяннее. Сказка-то, как ни крути, совсем не веселая…
В целом действие следует пушкинскому сюжету, но разворачивается не просто на берегу самого синего моря, а на крошечном островке. Это делает зримым контраст между истинным масштабом возможностей человека — и огромной вселенной, которая ему неподвластна, бездной притязаний — и крохами того, чем можно повелевать на самом деле. Вернее, не чем, а кем: Старуха распоряжается лишь курами, собачонкой да смирным Стариком…
Через хрестоматийный сюжет, который юные зрители знают назубок (и не упускают случая подсказать, что будет дальше), режиссер идет к неудобным и самым что ни на есть взрослым вопросам. Не от голодного ли житья Старуха стала такой ненасытной? Отчего Старик даже не пытается ей возразить, но бежит к Рыбке, как на свидание? Можно ли просто заделать разбитое корыто, поправить избу и построить счастье на своем клочке суши?
«Я думаю, что “Сказка о рыбаке и рыбке” именно сегодня очень актуальна. И, может быть, благодаря детям, которые придут на этот спектакль с родителями, как раз взрослые вспомнят и задумаются о том, что человек, который не знает меры, в конце концов теряет все», — отметила Анна Викторова.