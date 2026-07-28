В Госдуме предложили направлять к психологам женщин, потерявших ребенка

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка в период беременности.
Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным внести изменения в приказ Минздрава России …, закрепив обязанность медицинской организации предлагать женщине консультацию медицинского психолога после самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности, внематочной беременности, прерывания беременности по медицинским показаниям и мертворождения», — сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что для сохранения добровольного характера помощи важно закрепить именно обязанность медицинской организации предложить консультацию и оформить информирование пациентки. По их словам, отказ от консультации может фиксироваться в медицинской документации и не должен влиять на получение другой медицинской помощи.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить зависимость такой помощи от локальной практики медицинской организации, обеспечить раннее выявление тяжелых эмоциональных состояний, а также поддержать женщин при восстановлении после таких несчастных случаев и помочь им решиться на повторную беременность для создания семьи.