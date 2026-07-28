В Госдуме предложили направлять к психологам женщин, потерявших ребенка

Депутаты уточнили, что для сохранения добровольного характера помощи важно закрепить именно обязанность медицинской организации предложить консультацию и оформить информирование пациентки. По их словам, отказ от консультации может фиксироваться в медицинской документации и не должен влиять на получение другой медицинской помощи.