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В Госдуме предложили направлять к психологам женщин, потерявших ребенка

РИА Новости: в ГД призвали предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять психологов женщинам, потерявшим ребенка в период беременности.

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным внести изменения в приказ Минздрава России …, закрепив обязанность медицинской организации предлагать женщине консультацию медицинского психолога после самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности, внематочной беременности, прерывания беременности по медицинским показаниям и мертворождения», — сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что для сохранения добровольного характера помощи важно закрепить именно обязанность медицинской организации предложить консультацию и оформить информирование пациентки. По их словам, отказ от консультации может фиксироваться в медицинской документации и не должен влиять на получение другой медицинской помощи.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить зависимость такой помощи от локальной практики медицинской организации, обеспечить раннее выявление тяжелых эмоциональных состояний, а также поддержать женщин при восстановлении после таких несчастных случаев и помочь им решиться на повторную беременность для создания семьи.

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