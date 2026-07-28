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Проект пристроя к нижегородскому лицею № 82 повторно отклонила экспертиза

Документацию нового корпуса со спортивным ядром в Сормовском районе вновь отправили на доработку.

Госэкспертиза повторно выдала отрицательное заключение на проект нового корпуса лицея № 82 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Проектно-сметную документацию со спортивным ядром проверяло ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Заказчиком объекта выступает муниципальный «ГлавУКС», а разработку документации осуществляла компания «ЕС-Проект» из Городца. Впервые отрицательное заключение по этому объекту проектировщики получили весной 2025 года.

Несмотря на сложности с документацией, корпус лицея ранее включили в городскую программу комплексного развития социальной инфраструктуры. Завершить строительство объекта рассчитывают до 2030 года.

Ранее сообщалось, что экспертизу не прошел проект ликвидации прудов-накопителей в Нижнем.