Проект пристроя к нижегородскому лицею № 82 повторно отклонила экспертиза

Госэкспертиза повторно выдала отрицательное заключение на проект нового корпуса лицея № 82 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Проектно-сметную документацию со спортивным ядром проверяло ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».