Проект пристроя к нижегородскому лицею № 82 повторно отклонила экспертиза

Госэкспертиза повторно выдала отрицательное заключение на проект нового корпуса лицея № 82 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Проектно-сметную документацию со спортивным ядром проверяло ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Заказчиком объекта выступает муниципальный «ГлавУКС», а разработку документации осуществляла компания «ЕС-Проект» из Городца. Впервые отрицательное заключение по этому объекту проектировщики получили весной 2025 года.
Несмотря на сложности с документацией, корпус лицея ранее включили в городскую программу комплексного развития социальной инфраструктуры. Завершить строительство объекта рассчитывают до 2030 года.
Ранее сообщалось, что экспертизу не прошел проект ликвидации прудов-накопителей в Нижнем.