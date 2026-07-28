Стрелявшего по машине с детьми жителя Липецка отправили под домашний арест

По версии следствия, 26 июля подозреваемый находился в лесополосе в границах города и без причины, из хулиганских побуждений совершил из огнестрельного оружия не менее 23 выстрелов в сторону автодороги. Как сообщал «Ъ-Черноземье», этот инцидент произошел в микрорайоне ЛТЗ. Мужчина пытался скрыться.