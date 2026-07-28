Мэрия Калининграда о ЧП на отремонтированной улице Галицкого: «Произошел провал»

«По проекту старую ливневку должны были полностью заглушить, а новую проложить. Получилось как всегда. Где заглушили, где не заглушили, где новую положили, а где и нет. Это неохотно и по секрету подтвердили иностранные рабочие. “Озеро” после ливней на Диккенса — первая ласточка. И вот 26 июля у нас провал на новейшей как бы заново сделанной проезжей части, — написала жительница. — У хостела “Самый центр” была старая ливневка. Не видели, чтобы там клали новые трубы. Там всё, включая старые трубы, просто засыпали песком. Думаю, воде негде идти и она начала подмывать песок и асфальт».