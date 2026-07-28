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Мэрия Калининграда о ЧП на отремонтированной улице Галицкого: «Произошел провал»

В администрации назвали причину провала и пообещали заделать его до конца недели.

В Калининграде на улице Галицкого, осмотр которой 17 июля проводила глава администрации города Елена Дятлова, провалился асфальт. Сразу после инцидента с редакцией «Нового Калининграда» связалась одна из жительниц, которая заявила, что еще во время ремонта указывала подрядчику на проблему с ливневкой.

«По проекту старую ливневку должны были полностью заглушить, а новую проложить. Получилось как всегда. Где заглушили, где не заглушили, где новую положили, а где и нет. Это неохотно и по секрету подтвердили иностранные рабочие. “Озеро” после ливней на Диккенса — первая ласточка. И вот 26 июля у нас провал на новейшей как бы заново сделанной проезжей части, — написала жительница. — У хостела “Самый центр” была старая ливневка. Не видели, чтобы там клали новые трубы. Там всё, включая старые трубы, просто засыпали песком. Думаю, воде негде идти и она начала подмывать песок и асфальт».

Калининградка предположила, что это не последний провал, но выразила надежду на устранение зияющей в асфальте дыры.

О том, что произошло на отремонтированной улице, «Новому Калининграду» рассказал председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«На Галицкого произошёл провал, который был зафиксирован нами и нашим подрядчиком, — ответил на запрос Романов. — Были выставлены соответствующие технические средства организации дорожного движения. Подрядчик провёл полную раскопку на провале для установления его причин и их ликвидации. Было зафиксировано, что на глубине, ниже конструкции дорожной одежды, то есть там, где не проводились работы, выявлен ливневой керамический колодец немецкой системы диаметром 200 мм. Данный колодец подрядчиком был проинспектирован. В дальнейшем он был закрыт бетонным наслоением и произведена обратная отсыпка с щебёночной подготовкой».

Чиновник добавил, что при инспекции подрядчик обратился во все сетевые организации и «провёл процедуры выявления взаимосвязи данной системы с существующими системами путём проливки цветной жидкости».

«Выявить балансодержателя или установить факт взаимосвязи данной системы с существующими системами не представилось возможным, поэтому данная система была ликвидирована, она была закрыта бетонным настроением и произведена обратная отсыпка инертных материалов и щебёночного основания. Непосредственно закрытие асфальтобетоном будет происходить до конца данной недели. На текущий момент мы проводим мониторинг уплотнения послойного уплотнения инертных материалов», — заключил Романов.

После июльского шторма «Бернадетт» на улице Диккенса, благоустроенной в рамках ремонта Галицкого, образовалась глубокая лужа, в которой, по словам местных жителей, глохли автомобили. Общественник Альберт Адылов, проживающий в этом районе, тогда же заявил, что проблема существовала десятилетиями, однако благоустройство ее не решило.

В июне 2026 года Альберт Адылов обратил внимание, что часть оригинального мощения улицы Галицкого была уничтожена. Он публично обратился к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, заявив, что попытка спасти улицу «закончилась нашим с Вами поражением».

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