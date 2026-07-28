В августе 246 тысячам дончанам пересчитают пенсии

Перерасчет проведут без подачи заявлений. Отмечается, что размер прибавки у каждого получателя индивидуален и зависит от величины заработной платы. Максимальное увеличение составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость одного коэффициента определяется годом, в котором гражданин оформил пенсию или возобновил трудовую деятельность после увольнения. По данным властей, средний размер прибавки в регионе составит 295 рублей.