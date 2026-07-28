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В августе 246 тысячам дончанам пересчитают пенсии

В Ростовской области с 1 августа пересчитают страховые пенсии 246 тыс. жителей региона, работавших в 2025 году. Корректировка затронет пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца — при наличии неучтенных страховых взносов за кормильца. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области с 1 августа пересчитают страховые пенсии 246 тыс. жителей региона, работавших в 2025 году. Корректировка затронет пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца — при наличии неучтенных страховых взносов за кормильца. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Перерасчет проведут без подачи заявлений. Отмечается, что размер прибавки у каждого получателя индивидуален и зависит от величины заработной платы. Максимальное увеличение составляет три пенсионных коэффициента. Стоимость одного коэффициента определяется годом, в котором гражданин оформил пенсию или возобновил трудовую деятельность после увольнения. По данным властей, средний размер прибавки в регионе составит 295 рублей.

Пенсии в новом размере дончане получат по установленному региональному графику. Банки перечисляют выплаты не позднее 10, 16 и 23 числа месяца. С учетом выходных в августе средства поступят не позднее 10, 14 и 21 августа.