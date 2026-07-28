«Вывод активов»: суд признал незаконными 22 сделки по продаже недвижимости Калининградского торгового порта

Суд признал незаконными 22 сделки по продаже недвижимости Калининградского морского торгового порта. Решение не вступило в законную силу. Его опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда области.
Иск подавало АО «КМТП» в отношении ООО «Эридан». Акционерное общество потребовало признать недействительными 22 договора купли-продажи недвижимости, которые заключались в период с 2011 по 2021 годы. Среди объектов — земельные участки, здания и помещения на улицах Портовой и Суворова в Калининграде. Они имеют производственное значение — обеспечивают бесперебойный ремонт и обслуживание специализированной техники, хранение оборудования и материалов предприятия.
Из документа следует, что сделки заключали в то время, когда портом фактически владел и управлял Андрей Колесник — бывший директор и акционер предприятия, депутат Государственной Думы. В материалах отмечается, что договоры подписывались с аффелированными лицами, под контролем находилась и компания «Эридан».
Так, с 2003 года единственным учредителем общества было АО «КМТП». В 2013-м долю переоформили на Аллу Корнюшину — супругу сотрудника порта и помощника Колесника Александра Корнюшина. С 2023 года учредителем «Эридана» является Ольга Якушева. Она работает заместителем директора Калининградского музыкального театра. Руководителем культурного учреждения был Валерий Лысенко — брат тёщи Колесника Надежды Лысенко.
По мнению истца, стороны, заключив спорные сделки, злоупотребили правами и действовали недобросовестно. Подобное поведение сторон привело к выводу активов порта, в том числе на невыгодных для него условиях, поскольку проданное имущество было затем взято у ответчика в аренду без какого-либо на то разумного экономического обоснования, что явно выходит за рамки обычного гражданского оборота, не соответствует стандартам добросовестного поведения контрагентов, — говорится в материалах.
При этом сумма арендных платежей порта в пользу «Эридана» в итоге превысила цену проданного имущества, что «подтверждает отсутствие у договоров присущего нормальному гражданско-правовому обороту позитивного экономического результата». Прокуратура также подтвердила, что сделки стали «организованным вывод активов» АО «Калининградский морской торговый порт» и привели к причинению ущерба и извлечению незаконной прибыли. В то же время они повлекли за собой «необоснованную утрату имущества, подрыв производственно-технологического единства и имущественной целостности» предприятия.
В результате Арбитражный суд Калининградской области встал на сторону истца. Он признал сделки недействительными и обязал «Эридан» возвратить недвижимое имущество порту. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Отметим, что Калининградский морской торговый порт в 2023 году перешёл в собственность государства после судебных разбирательств с бывшими владельцами по искам Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство потребовало изъять акции у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника.
В настоящее время порт находится в собственности «Росатома». Им управляет транспортная группа FESCO, которая входит в структуру госкорпорации.