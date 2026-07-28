«Вывод активов»: суд признал незаконными 22 сделки по продаже недвижимости Калининградского торгового порта

По мнению истца, стороны, заключив спорные сделки, злоупотребили правами и действовали недобросовестно. Подобное поведение сторон привело к выводу активов порта, в том числе на невыгодных для него условиях, поскольку проданное имущество было затем взято у ответчика в аренду без какого-либо на то разумного экономического обоснования, что явно выходит за рамки обычного гражданского оборота, не соответствует стандартам добросовестного поведения контрагентов, — говорится в материалах.