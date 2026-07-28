Совет по земельным отношениям одобрил 16 проектов на более чем 8 млрд рублей в Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 28 июля согласовал выделение участков под 16 инвестиционных проектов общим объёмом более 8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Одним из крупнейших решений стала поддержка производства льноволокна в Шарангском округе — проект ООО «Котонин» оценён в 2,7 млрд рублей и рассчитан на несколько очередей; ежегодно планируется выпускать не менее 3 тысяч тонн льноволокна для пряжи и тканей, а также создать около 200 рабочих мест.
Компания уже возделывает лен‑долгунец в Тонкинском округе, что обеспечит сырьевую базу нового производства; запуск первой очереди намечен на III квартал 2027 года, вторую очередь реализуют в Шахунском округе. Корпорация развития Нижегородской области будет сопровождать проект и оказывать необходимую поддержку инвестору до вывода предприятия на плановую мощность.
Совет также одобрил земельные заявки для ряда других объектов: гостиничного комплекса у съезда на Мызинский мост (ООО «Тепловая эстетика», инвестиции 300 млн ₽), производства спецодежды в Дзержинске (ООО «Автодом», 287,5 млн ₽), пекарни в Арзамасе (ООО «Хлебный дом», 64,8 млн ₽), а также производств в сферах металлоконструкций, бурового оборудования, сухих бетонных смесей и модульных зданий — суммарно по этим проектам выделены участки площадью от нескольких тысяч до десятков тысяч квадратных метров и предусмотрены сроки реализации от трёх до пяти лет. По словам председателя земельного совета Артура Батурского, общий объём инвестиций по одобренным проектам превышает 8 млрд рублей, а число создаваемых рабочих мест приближается к 850.
С 2025 года деятельность по поддержке предприятий и бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.
Подать заявку на выделение земельного участка можно через «Личный кабинет инвестора» на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Он разработан в рамках бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток», который, в свою очередь, реализуется в рамках регионального инвестстандарта. Его цель — ускорить сроки реализации инвестпроектов и уменьшить количество запрашиваемых документов от инвестора на всех этапах.
Ранее сообщалось, что более полумиллиарда рублей инвестируют в строительство завода в Городецком округе.