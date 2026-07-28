Совет по земельным отношениям одобрил 16 проектов на более чем 8 млрд рублей в Нижегородской области

Совет также одобрил земельные заявки для ряда других объектов: гостиничного комплекса у съезда на Мызинский мост (ООО «Тепловая эстетика», инвестиции 300 млн ₽), производства спецодежды в Дзержинске (ООО «Автодом», 287,5 млн ₽), пекарни в Арзамасе (ООО «Хлебный дом», 64,8 млн ₽), а также производств в сферах металлоконструкций, бурового оборудования, сухих бетонных смесей и модульных зданий — суммарно по этим проектам выделены участки площадью от нескольких тысяч до десятков тысяч квадратных метров и предусмотрены сроки реализации от трёх до пяти лет. По словам председателя земельного совета Артура Батурского, общий объём инвестиций по одобренным проектам превышает 8 млрд рублей, а число создаваемых рабочих мест приближается к 850.