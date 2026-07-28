Село Углянец признано самым красивым селом Воронежской области — 2026

Интересно, что четыре населённых пункта из семи финалистов уже участвовали в конкурсе ранее: Истобное выходило в финал в 2017, 2020 и с 2024 по 2026 годы, Коротояк — с 2019 по 2023 год, Углянец — в 2018 году, Пузево — также в 2018-м. Эти сёла демонстрируют стабильно высокий уровень благоустройства и продолжают развиваться.